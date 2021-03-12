يوم صحي مجاني لمهندسي الإسكندرية في تخصصات القلب.. صور

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار يوم صحى مجانى لأحد المراكز الطبية المتخصصة فى القلب داخل نادى المهندسين بسابا باشا.





ولقى اليوم الصحى إقبالا من المهندسين وطالبوا بتكرار الكشف الطبى فى ظل جائحة كورونا والكشف على كبار السن فى كافة التخصصات خارج مشروع العلاج لتغطية كافة المهندسين وأسرهم .





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ومن جانبه قال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم الصحى هو ضمن سلسله فاعليات مجانيه لأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية وأسرهم بالمجان بعد نجاح الفاعليات السابقة ورغبة المهندسين بتكرارها.





وأضاف أن اليوم الصحى بالمجان كاملا وذلك للمهندسين وأسرهم للكشف على القلب و قياس الضغط ونسبة السكر ونسبة الأكسجين بالدم مجانا ، كما شمل اليوم الصحي عمل رسم قلب مجانا للحالات التي تبين احتياجها له أثناء الكشف.





وأشار "الكسار" إلى أن لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق عدد من الفاعليات الطبية بالمجان خلال شهر مارس وذلك تنفيذا لرغبة الاعضاء .



