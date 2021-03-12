138 ألفا و818 ورقة.. حصيلة التصحيح الإلكتروني بجامعة القناة خلال أسبوعين

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن العمل يسير بصفة يومية داخل مركز القياس والتقويم ووحداته استعدادا لإعلان نتائج الامتحانات فور إنتهاء الإمتحانات النظرية. الامتحانات





وتابع زكى، أنه مع نهاية الأسبوع الثانى لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١ بلغت إحصائية التصحيح الإلكتروني بمركز القياس والتقويم ووحداته بالكليات التجارة، الآداب والعلوم الإنسانية، التربية، الصيدلة بلغت ١٣٨ الف ٨١٨ ورقة امتحانية الإلكترونية.





أشار رئيس الجامعة والمشرف العام على كلية التجارة إلى أن إحصائية التصحيح إلكترونيا بوحدة القياس والتقويم بكلية التجارة بلغت ٣٣٩٤٨ ورقة امتحانية بواقع ٢٧٢٥١ ورقة امتحانية بشعبة اللغة العربية و٦٦٩٧ بشعبة اللغة الإنجليزية والبرامج المميزه.





ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن ٣٥ الف ٨٧٠ ورقة امتحانية تم تصحيحها داخل مركز القياس والتقويم بجامعة القناة بواقع ١٢ الف و١٩٩ ورقة امتحانية بالأسبوع الأول للإمتحانات و٢٣ الف ٦٧١ ورقة امتحانية تم تصحيحهم بالأسبوع الثانى من الإمتحانات حيث يتم التصحيح تحت إشراف الدكتور عبد الرؤوف مصطفى مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة .





وأضاف شقيدف أن التصحيح الإلكتروني يتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مشدد وذلك طبقا للإجراءات التى اتخذتها إدارة الجامعة والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.





وعن إجمالى عدد الأوراق الامتحانية التي تم تصحيحها بوحدة القياس والتقويم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية فأشار الدكتور عادل السعدني عميد الكلية أنه تم تصحيح ٢٩ الف ٨٧٦ ورقة امتحانية للفرق الدراسية الأربعة.





وأكمل الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية أنه تم تصحيح ٣٣ ألف ورقة امتحانية بوحدة القياس والتقويم بالكلية





وأشار الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة أنه تم الإنتهاء من تصحيح ٦١٢٤ ورقة امتحانية بوحدة القياس والتقويم بالكلية حيث يتم التصحيح تحت إشراف الدكتورة غادة حداد مدير مركز الاختبارات الإلكترونية ومدير وحدة القياس والتقويم بالكلية.





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