يغفل عنها الكثيرون.. خطيب الحرم النبوي يوضح 25 حسنة في الدنيا

قال الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، إ مام وخطيب المسجد النبوي ، إن من نعم الدنيا إبصارك لنعم الله وفضله عليك وإقرارك بها والشكر لمسديها، يعرف حسنات الدنيا ويقدرها قدرها ويتذوق أثرها من نظر إلى ما فضله الله به من نعم وعطايا على من سواه.





خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة ، بما قال صلى الله عليه وسلم : «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم»، منوهًا بأن من حسنات الدنيا التي هي من أسمى المقاصد حلول البركة في الذرية وهدايتهم وصلاحهم. واستشهد «الثبيتي»





وأضاف أن من حسنات الدنيا التي لا يكاد يغفل عنها كل مبصر ويراها كل ذي عين نعمة الأمن والعافية وقوت اليوم، والأخلاق زينة حسنات الدنيا ومن أجل مراتب الارتقاء في الجنة.



