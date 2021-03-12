أحمد خالد موسى بصحبة "ملوك الجدعنة" في بيروت

يواصل المخرج أحمد خالد موسى، تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، بإحدى اللوكيشينات في العاصمة اللبنانية بيروت.





من ناحية أخرى، يظهر الفنان حسن الرداد كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل، وهو الظهور الأول له منذ وفاة والدته.





ومن جانبه انتهى المخرج أحمد خالد موسى من تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل، للحاق بالسباق الرمضاني ٢٠٢١.





وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبى حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث.





المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح.