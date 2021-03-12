تقرير: تركيا تتودد لمصر لكسر عزلتها الإقليمية

كثفت تركيا، اليوم الجمعة، محاولات التودد إلى مصر، داعية إلى تعزيز الاتصالات الدبلوماسية، لإنهاء الأزمة الممتدة مع القاهرة منذ سنوات، حيث تسعى أنقرة لكسر عزلتها الإقليمية.





وتقول صحيفة "لوريون لوجور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية في تقرير لها، إن هناك تغيرا واضحا في لهجة تركيا تجاه مصر، بعد سنوات من الخلاف والانتقاد الحاد، موضحة أن أنقرة تهدف من وراء ذلك التقرب إلى الخروج من عزلتها الدبلوماسية خاصة في شرق البحر المتوسط.





وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن بدء اتصالات مع مصر "دون شروط مسبقة"، وذلك بعد أيام من إبداء أنقرة استعدادها لترسيم الحدود البحرية مع القاهرة للتوصل إلى اتفاق بشأن ثروة الغاز الضخمة المكتشفة في شرق المتوسط.





وذكر التقرير أن تركيا تحاول التقرب من مصر منذ عدة أسابيع، وتبدي استعدادها للتفاوض حول ملف شرق المتوسط بعدما أبرمت القاهرة اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع أثينا، وإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط في 2019 والذي لم يشمل أنقرة، ما جعلها تشعر بأنها منبوذة، وكثفت عمليات التنقيب أحادية الجانب في المنطقة، ما أثار غضب الدول المجاورة.





وأوضح أنه بخلاف مصر، تحاول تركيا تهدئة التوترات مع جيرانها الآخرين في البحر المتوسط مثل اليونان وإسرائيل، كما تسعى لحل الخلاف مع المملكة العربية السعودية والإمارات.





في سياق آخر، أكد مصدر مصري أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقًا للأعراف الدبلوماسية المتبعة.





وأكد المصدر الرسمي أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



