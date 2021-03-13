إعلام القاهرة تطلق منتدى التنمية المستدامة.. الخميس

ينطلق المنتدى الخاص بالاعلام والتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ بإعلام القاهرة يوم الخميس المقبل، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية ومقررة المنتدي الدكتورة ليلى عبد المجيد .

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وقالت الدكتورة هويدا مصطفى إن هذا اللقاء يعد الأول لفعاليات المنتدى الذي سينعقد في الخميس الثالث من كل شهر بهدف مساندة خطة الدولة الخاصة بالتنمية المستدامة وتطوير الاداء الاعلامي الخاص بها حتي يصبح الاعلام شريكا فاعلا في ذلك .





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ويشارك في أولى فعالياته كل من عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ ويتحدث عن تغطية الصحف والمواقع الالكترونية للقضايا الخاصة برؤية مصر للتتمية المستدامة .





ويتناول الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومقدم برنامج واحد من الناس تغطية الاعلام المرئي لقضايا التنمية المستدامة رؤية مصؤ 2030 ويقدم محمود مسلم رئيس تحرير الوطن ورئيس شبكة dmc ورئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشيوخ رؤية نقدية لاساليب المعالجة الاعلامية لقضايا التمية المستدامة .





كما تقدم الدكتورة نجوى كامل ، أستاذ الصحافة بالكلية ورقة بحثية حول بحوث الاعلام وقضايا رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وا.د.امل السيد وكيل كلية اعلام جامعة الاهرام الكندية ورقة بحثية حول نظرية الاعلام التنموي كمدخل لتطوير الاداء الاعلامي لقضايا التنمية المستدامة وا.د.ليلي عبد المجيد ورقة بحثية حول الدور المنشود للاعلام التقليدي والرقمي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠

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‏ كما يتم الاعلان عن المسابقة السنوية حول افضل الاعمال الاعلامية الخاصة بقضايا التنمية المستدامة مطبوعة ومسموعة ومرئية والكترونية و مشروعات طلاب الاعلام في الجامعات المصرية .

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