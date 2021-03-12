مطار الغردقة يستقبل أول رحلة قادمة من أوزباكستان على متنها 144 راكبا

استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الجمعة، أول رحلة تابعة للخطوط الجوية "Uzbekistan air way" قادمة من أوزباكستان وعلى متنها ١٤٤ راكبا.





وكان فى استقبالهم فريق العلاقات العامة بالورود وكذا العمل على تسهيل كافة إجراءات الوصول مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المتبعة في المطار.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.





ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.



