المرور: استقرار تام في الحركة على الطريق الدائري والطرق الصحراوية

استعرضت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية اليوم، السبت، على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.





وأشارت المصادر، إلى استقرار الحركة المرورية بطول الطريق الدائري بمناطق المعادي والقاهرة الجديدة حتى مناطق المرج ومسطرد.





كذلك تستقر حركة المرور على الطريق الدائري بمناطق الوراق وإمبابة والمريوطية حتى مناطق المنيب وكورنيش النيل.





وتستقر الحالة المرورية الصباحية على محور ٢٦ يوليو ومحور روض الفرج ومحور الضبعة والطريق الدائري الإقليمي والطريق الساحلي الدولي، وطريق شبرا - بنها الحر.





وللمسافرين على الطرق، تستقر حركة المرور على طريقين القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي.





كما تستقر الحالة المرورية على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطرق جنوب سيناء.



