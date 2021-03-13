سكان جسر السويس يشكون من الظلام الدامس على طريق الطوارئ

أرسل القارئ سيد بدر شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدي البلد"، متضررا من الظلام الدامس في الشوارع.









وقال بدر: "نعاني نحن سكان جسر السويس من الظلام الدامس الذي يخيم على طريق الطوارئ وبعض الشوارع التابعة لحي المرج".









وأضاف أن هذا الظلام يؤدي إلى السرقة والخطف وبيع المخدرات، ومن الشوارع التي تعاني أيضا من الظلام شارع الشعراوي حتى المدرسة المعمارية وشارع صحة العبد اسبيكو وسور مدرسة جمال عبد الناصر ومدرسة الحرية التجريبية للغات.









وطالب المسئولين بحل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم وقوع كارثة كبرى.











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