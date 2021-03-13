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بين الناس

سكان جسر السويس يشكون من الظلام الدامس على طريق الطوارئ

السبت 13/مارس/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ سيد بدر شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدي البلد"، متضررا من الظلام الدامس في الشوارع.


وقال بدر: "نعاني نحن سكان جسر السويس من الظلام الدامس الذي يخيم على طريق الطوارئ وبعض الشوارع التابعة لحي المرج".


وأضاف أن هذا الظلام يؤدي إلى السرقة والخطف وبيع المخدرات، ومن الشوارع التي تعاني أيضا من الظلام شارع الشعراوي حتى المدرسة المعمارية وشارع صحة العبد اسبيكو وسور مدرسة جمال عبد الناصر ومدرسة الحرية التجريبية للغات.


وطالب المسئولين بحل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم وقوع كارثة كبرى.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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