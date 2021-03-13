الحكومة: جميع السلع متوافرة ولا وجود لنقص في أي منها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية خلال الأشهر المقبلة متأثرًا بتداعيات أزمة كورونا.





وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التموين والتي نفت صحة ما انتشر حول نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية خلال الأشهر المقبلة تأثرًا بتداعيات أزمة كورونا.





وأكد أن جميع السلع الاساسية متوفرة ولا نعاني من نقص أي سلعة.





وكان المركز نفى صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها.





وشددت على أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع مواطني القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وتنفيذًا لهذه التكليفات تم إصدار الكتاب الدوري رقم (31) لسنة 2021، المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، حيث تم تشكيل عدد 317 لجنة تضم في عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن، وتلعب هذه اللجان دورًا رئيسيًا في تحديد الاحتياجات والمشاركة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، فضلًا عن أن المبادرة تتبنى نهجًا شاملًا في تطوير القرى يتضمن كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية بكل قرية مستهدفة.