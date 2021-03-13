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مرأة

أغربها الفلفل الأسود.. 3 مكونات طبيعية من منزلك لـ علاج نزلات البرد

السبت 13/مارس/2021 - 04:00 م
علاج نزلات البرد
علاج نزلات البرد
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نهى هجرس
يصاب العديد من الأشخاص بنزلات البرد خلال فصل الشتاء، مما يدفعهم لتجربة العديد من الطرق الطبيعية والوصفات المجربة التي تساعد على التخلص من آلام الحلق، والتنفس براحة.

وكشف موقع food.ndtv أبرز الوصفات والطرق الطبيعية التي تساعدك في علاج نزلات البرد بسهولة وأهمها...

1. شاي الفلفل الأسود
يوفر شاي الفلفل الأسود الراحة من نزلات البرد ، ويساعد على تخفيف احتقان الصدر، والفلفل الأسود مضاد للجراثيم بطبيعته ، وبما أن هذه التوابل غنية بفيتامين سي ، فإنها تعمل أيضًا كمضاد حيوي جيد لعلاج البرد.

2. حليب الكركم والثوم
اسلقي فص ثوم مع الحليب ، ثم أضيفي نصف ملعقة صغيرة من الكركم . 
يشرب مرتين يوميًا للتخلص من نزلات البرد العنيدة، وفي حالة إصابتك بالتهاب الحلق ، يمكنك أيضًا الغرغرة بماء الكركم عدة مرات في اليوم للراحة السريعة ، ويحتوي الكركم على الكركمين ، وهو عامل نشط له خصائص قوية مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد في علاج الالتهابات. 

3. العسل وعجينة زنجبيل 
يساعد تناول  ملعقة صغيرة عسل ، 1/4 ملعقة صغيرة من معجون الزنجبيل في علاج نزلات البرد، والعسل له خصائص مضادة للالتهابات ، وقد أظهرت دراسة أجريت عام 2007 في كلية الطب في ولاية بنسلفانيا أن العسل أكثر فعالية من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي في الغالب على مثبطات السعال مثل ديكستروميثورفان، كما يعمل الزنجبيل كمسكن طبيعي وفعال.
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