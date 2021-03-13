وزير الشؤون الدينية بباكستان: الأزهر يقود جهودًا عالمية لترسيخ الحوار ومكافحة والتطرف

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت بمشيخة الأزهر، وفدًا باكستانيًّا برئاسة الدكتور نور الحق قادري، وزير الشؤون الدينية بباكستان.





قال فضيلة الإمام الأكبر: إن الأزهر لا يدخر جهدًا في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، وأن تنسيق الأزهر وتعاونه مع مختلف المؤسسات والهيئات الدينية وعلماء الدين على مستوى العالم يخدم قضايا المسلمين ووحدتهم وترابطهم ويدعم نشر الرسالة الصحيحة للإسلام، مؤكدًا أهمية العمل المشترك بين علماء الدين من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات ومواكبة التحديات، مع ضرورة العمل على ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش السلمي واحترام الرموز والمقدسات الدينية.



