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أخبار العالم

قصف تركي جديد على شمال العراق

السبت 13/مارس/2021 - 04:05 م
قصف تركي جديدعلى
قصف تركي جديدعلى شمال العراق
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قسم الخارجي
قصفت المقاتلات التركية، اليوم السبت، مناطق في محافظة دهوك بإقليم كردستان بشمال العراق، في انتهاك جديد لسيادة الدولة العراقية.

وقال شهود عيان بحسب موقع ، "العين الإخبارية"، إن المقاتلات التركية قصفت اليوم مناطق في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، أقصى شمال البلاد.

وأوضح الشهود أن المقاتلات التركية استهدفت سلسلة جبال كورزار المطلة على ناحية شيلادزي في قضاء العمادية شمالي دهوك.

وتسبب القصف التركي في حالة من الرعب والذعر بين الأهالي الذين يعيشون قرب هذه الجبال، واضطر البعض للنزوح مؤقتا، هربًا من القصف، وفق المصادر ذاتها.
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