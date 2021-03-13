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مرأة

بإطلالة رياضية.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها على إنستجرام

السبت 13/مارس/2021 - 04:45 م
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية اسما شريف منير، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة وجذابة تبرز جمالها.

وتألقت اسما شريف منير، ببنطال رياضي باللون الأبيض، ومعه بلوفر بسيط باللون الأبيض، ونسقت معهما بالطو من الكاروهات باللون الأبيض والأسود، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة، ووضعت قبعة باللون الرمادي لإكمال ظهورها.
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