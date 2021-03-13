محمد أبو العينين: الرئيس السيسي حريص على تصحيح صورة الإسلام

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة الثانية، بعنوان "البرلمان والحوار" والتي يترأسها محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ضمن فعاليات مؤتمر الأوقاف الدولي الـ 31 والذي تنظمه وزارة الاوقاف باحد فنادق القاهره برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان حوار الأديان والثقافات على مدار يومين.





ووجه أبو العينين، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان حريصا على تصحيح صورة الإسلام الوسطي.





وأكد ابو العينين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف كل المسئولين في مصر بضرورة تجديد الخطاب الديني، منوها أنه لا شك أن هناك خلطا كبيرا في المفاهيم وهناك صراعات أصبحت تحقق أغراضا سياسية فتأجج منها الإرهاب والذي عاني منه الكثير من الشعوب.





وتابع وكيل مجلس النواب ، أشيد بمناشدة احد المشاركين في المؤتمر والذي نادي باتباع استراتيجية جديدة للمواجهة واتباع افضل الطرق للحوار لها صفة الاستمرارية مع الشعوب والمواطنين والشباب والمرأة كل حسب ثقافته.





وأكد انه لا يقبل منا احد أن يهان دين تحت مسمى الإرهاب او حرية الرأي والتعبير، فليس مقبولا هذا الفكر المتطرف الذي يلهب شعور المسلمين.

ويترأس الجلسة، محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ويشارك فيها، النائبة جابريلا كويفاس، عضو مجلس الشيوخ بالمكسيك، والنائب يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والنائب عبد السلام نصبة، عضو البرلمان العربي الليبي، والمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، والمستشار على عمارة، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة.