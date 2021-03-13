سباحو الزعانف بنادي سموحة يختتمون كأس مصر بإنجاز جديد

اختتم سباحو الزعانف بنادى سموحة منافسات بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف، بإضافة أربع ميداليات جديدة إلى سجل انجازاتهم التى تحققت خلال اليومين السابقين.
ففى مرحلة عمومى الرجال، توج السباح يوسف العطار بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق ٤٠٠ متر مونو.
وفى مرحلة19 سنة، تمكنت السباحة لوچي ياسر من حصد المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق ٤٠٠ متر مونو.
وفى نفس المرحلة فازت السباحة ندي إبراهيم بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق ٤٠٠ متر مونو .
وحصل فريق نادي سموحة علي كأس المركز الثالث فى مرحلة العمومى.