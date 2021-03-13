الدولار مستقر في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار في البنوك

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وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لجدول اسعار العملات المعلن، من البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.





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سجل أقل سعر لـ الدولار نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد ، أبوظبي الأول، التجاري الدوليCIB، التجاري وفا إيجيبت، المصرف العربي الدوليAIB،قناة السويس،العربي".





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي،الاسكندرية، مصر ايران للتنمية".





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، كريدي أجريكول،العقاري المصري العربي، مصر، الاهلي المتحد، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان،المصري لتنمية الصادرات".





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنكي " الأهلي اليوناني، المشرق.





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، HSBC، قطر الوطني الأهليQNB،بلوم،القاهرة، ABC .



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع في بنوك" مصرف أبوظبي الاسلامي، البركة الاسلامي، الامارات دبي الوطني،سايب،ابوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري الخليجي".





وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنك عودة.