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اقتصاد

الدولار مستقر في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار في البنوك

السبت 13/مارس/2021 - 06:40 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت، دون أي تغيير، منذ الخميس الماضي، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لجدول اسعار العملات المعلن، من البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

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سجل أقل سعر لـ الدولار نحو  15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك "  المصرف المتحد، أبوظبي الأول، التجاري الدوليCIB، التجاري وفا إيجيبت، المصرف العربي الدوليAIB،قناة السويس،العربي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي،الاسكندرية، مصر ايران للتنمية".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، كريدي أجريكول،العقاري المصري العربي، مصر، الاهلي المتحد، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان،المصري لتنمية الصادرات".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنك عودة.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنكي " الأهلي اليوناني، المشرق.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، HSBC، قطر الوطني الأهليQNB،بلوم،القاهرة، ABC .

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع في بنوك" مصرف أبوظبي الاسلامي، البركة الاسلامي، الامارات دبي الوطني،سايب،ابوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري الخليجي".

وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.
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