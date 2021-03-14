رغد صدام حسين تعلق على حادث مستشفى السلط بالأردن

قالت رغد حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تعليقا على حادث وفاة عدد من المرضى بمستشفى حكومي بمدينة السلط الأردنية، إثر انقطاع الأوكسجين عنهم : "أعزي المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وشعبا بفاجعة مستشفى السلط".





وعبر توتير غردت: "أعزي أهالي السلط لما حدث من فاجعة في مستشفى السلط، سائلة المولى عز وجل أن يرحم الضحايا برحمته الواسعة وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان".





وتسبب انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط بالأردن، بوفاة 7 أشخاص كانوا يخضعون للعلاج من كورونا هناك.



