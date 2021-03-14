وكيل شركة عالمية: الإطارات أخطر جزء في السيارة

أكد هاني المغازي، وكيل شركة عالمية للإطارات في مصر، أن المشكلة التي تحدث دائمًا أثناء سير السيارات على الطرق تكون خطورتها في الإطار، حيث إن إنفجار إطار السيارة يتسبب في كوارث، لأنه أخطر جزء فيها.





وأضاف "المغازي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن لكل إطار شكل مختلف ووظيفة عن الآخر، موضحًا أن كفر ميت الحارون بالغربية حصل على جائزة عالمية لحرفيتهم في إعادة التدوير الإيجابي للإطارات، مؤكدًا أن من يتعامل بشكل غير دقيق مع الإطارات يرتكب جريمة، إعادة نقش الإطارات يجعلها تنفجر من السير لـ500 كيلو متر، وسيارات الملاكي ونصف النقل ليس لهم إعادة نقش، متابعًا: "من ينقش الإطارات ويُعيد استخدامها مُجرم يستحق أشد العقاب".





وأوضح أن استيراد الإطارات المستعملة والقديمة في مصر ممنوع نهائيًا، يقيس عمق النقش ويتأكد من جودة الإطار، والمرور هو جهة الرقابة عليها، موضحًا أن الإطارات ليس لها تاريخ صلاحية ولا مدة تخزين، والنيتروجين ليس أفضل من الهواء في الكاوتش، متابعًا: "صدرنا إطارات مستعملة لأوروبا مش هعرف ابيعها في مصر.. ومصر حددت ألا يمر 18 شهر على الإطار لكي يتم استخدامه".