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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الباردة

الأحد 14/مارس/2021 - 08:25 ص
كيكة الشيكولاتة الباردة
كيكة الشيكولاتة الباردة
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الباردة بمذاق شهي لا يقاوم.

مقادير كيكة الشيكولاتة الباردة

كيكة شيكولاتة مفتتة
2 كوب شيكولاتة كريمي
كوب جبنة كريمي
كوب كريمة حلويات
شيكولاتة باللبن مذابة
شيكولاتة ملونة مذابة
سبرنكلز
ورق دهب

طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة الباردة

* تخلط الكيكة المفتتة ناعم مع الشيكولاتة الكريمي والجبنة الكريمي والكريمة

* تشكل في صينية مدروة وتوضع في الفريزر لمدة ساعة حتى تتماسك

* يضاف على الوجه الشيكولاتة المذابة وتزين بالشيكولاتة الملونة ووردات الشيكولاتة الكريمي والسبرنكلز وورق الذهب

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