بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الباردة

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الباردة بمذاق شهي لا يقاوم.
مقادير كيكة الشيكولاتة الباردة
كيكة شيكولاتة مفتتة
2 كوب شيكولاتة كريمي
كوب جبنة كريمي
كوب كريمة حلويات
شيكولاتة باللبن مذابة
شيكولاتة ملونة مذابة
سبرنكلز
ورق دهب
طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة الباردة
* تخلط الكيكة المفتتة ناعم مع الشيكولاتة الكريمي والجبنة الكريمي والكريمة
* تشكل في صينية مدروة وتوضع في الفريزر لمدة ساعة حتى تتماسك
* يضاف على الوجه الشيكولاتة المذابة وتزين بالشيكولاتة الملونة ووردات الشيكولاتة الكريمي والسبرنكلز وورق الذهب