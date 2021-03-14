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فن

ميادة الحناوي ترد على شائعة إصابتها بالزهايمر

الأحد 14/مارس/2021 - 12:08 م
ميادة الحناوى
ميادة الحناوى
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محمد نبيـل
طمأنت الفنانة ميادة الحناوي الجمهور على حالتها الصحية،موضحة أن اختفائها السنوات الماضية كان لظروف طارئة تمر بها، لا سيما مع انتشار وباء كورونا.

وأضافت "ميادة الحناوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة إكسترا نيوز، أنها مرت بظروف صعبة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وتابعت: فبخلاف انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في عدم الخروج والانتشار كالعادة، إلا أن شقيقتها توفيت منذ فترة، كما أجرى شقيقها عملية صعبة، وبالتالي كان ظهورها صعبا.

شددت ميادة على أنها تعشق جمهورها ولا تحب الغياب عنهم، لكن الظروف خلال السنوات الماضية كانت صعبة للغاية بالنسبة لها، قائلة: "جمهوري بعشقه ووالله العظيم أسفة.. لكن كلنا مرينا بظروف صعبة وربنا يشيل الغمة من علينا جميعا".

وحول الشائعات التي تتردد من حين لآخر بشأنها، والتي كان آخرها إصابتها بالزهايمر، أوضحت الفنانة القديرة أنها تتابع كل ما يقال، واصفة هذه الأمور بأنها "شائعات مغرضة" تستهدفها.

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