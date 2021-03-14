مجلس الشيوخ يستضيف مجموعة من الدارسين المصريين بالخارج بحضور وزيرة الهجرة





وعقد النواب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والأعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللقاء اليوم بقاعة بهو مجلس الشيوخ مع الدارسين بالخارج بحضور المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ، وعدد كبير من نواب التنسيقية من أعضاء المجلسين.





وقال محمد السباعي المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان اللقاء يأتي في إطار اطلاع شباب الدارسين بالخارج على دور المؤسسات المصرية، ومن أبرزها الاطلاع على دور المجلسين النيابيين " النواب والشيوخ ودورهما وكيفية العمل في تلكم المؤسسة العريقة.





من جانبه، رحب المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ بالدارسين بالخارج مشيدا بدور تنسيقية شباب الاحزاب وجهودها في تنظيم اللقاء.





واستعرض " عتمان " خلال كلمته تاريخ الحياة البرلمانية في مصر وعراقة البرلمان المصري وانه من اول البرلمانات في المنطقة ودور المجلسين في الحياة السياسية المصرية.





من جهتها ، اكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم خلال كلمتها ان اللقاء يأتي شهر المرأة واليوم العالمي للمرأة وهو من انعكس في عدد المرأة المتواجدة بالباقعة وهي نسبة كبيرة ووجهت الوزيرة الشكر لتنسيقية شباب الاحزاب والسياسين على الجهد في تنظيم هذا اللقاء ، مشيدا بدور مجلسي النواب والشيوخ.





وأكدت الوزيرة على أهمية التواصل مع شباب الدارسين بالخارج الذين وصلوا إلى درجات عالية وعلى ضرورة الحوار مع المصريين بالخارج والتواصل معهم.





ووجهت الشكر للأمين العام لمجلس الشيوخ ، مؤكدة ضرورة أن يرى المصريين بالخارج والدارسين من أبناء مصر من الجيل الثاني والثالث مصر الحديثة ومؤسساتها.





وعقد الشباب لقاء داخل بهو مجلس الشيوخ، بحضور المستشار محمود اسماعيل عتمان، والذي تعرض تفصيلا لتاريخ الغرفه النيابية الثانية، يعقبها جولة تفقدية في متحف مجلس النواب المصري ومكتبة المجلس والبهو الفرعوني والتقاط الصور التذكارية ".





وأكد شباب التنسيقية أن جولة الدارسين المصريين بالخارج داخل مجلسي النواب والشيوخ تأتي إيمانا منهم بأهمية دور القوى الناعمة في الدفاع عن امننا القومي من خلال تعميق الهوية الوطنية وتعريفهم بأن البرلمان المصري عمره 150 عام وهو من أقدم البرلمانات بالعالم.





يذكر أن تشرف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في التنسيقية في حضور وزيرة الهجرة بإطلاق مركز الحوار للدارسين المصريين بالخارج. واستهدف التعاون بين التنسيقية ووزارة الهجرة تنظيم فعاليات وزيارات ميدانية لعدد من المحافظات لشباب الدارسين بالخارج، يتعرفوا من خلالها على ما تبذله الدولة من جهد في مختلف الملفات ومن بينها رفع المستوى المعيشي لأهالي القرى الأكثر احتياجا في هذه المحافظات.

استضاف مجلس الشيوخ مجموعة من الدارسين المصريين بالخارج، بحضور وزيرة الهجرة وشؤون المصريين السفيرة نبيلة مكرم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك في إطار التعاون بين التنسيقية شباب مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب المصريين وكونهم سفراء الدولة المصرية في مختلف دول العالم.