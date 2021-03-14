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رياضة

الدوري الممتاز.. شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وغزل المحلة

الأحد 14/مارس/2021 - 04:05 م
صدى البلد
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محمد السعيد
حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة، التي تقام على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الممتاز.

سيطر المقاولون العرب على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 52 %، وسدد 4 تسديدات، جميعهم خارج القائمين والعارضة.

في المقابل سدد غزل المحلة  تسديدتين منهم تصويبة على مرمى المقاولون العرب.

ويسعى فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للهروب من منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري.

ويقدم المقاولون العرب نتائج سيئة في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيث خاض 15 مباراة، فاز في 4 مواجهات فقط، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 8 آخرين.

في المقابل يطمح غزل المحلة في انتزاع الفوز من ذئاب الجبل، للابتعاد تماما عن منطقة الخطر، والتقدم إلى المركز التاسع.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد غزل المقاولون في المركز الـ 13 بـ 15 نقطة.
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