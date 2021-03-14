اليمن.. 18 قتيلا بينهم 3 أطفال في قصف حوثي على تعز

أطلقت ميليشيا الحوثي في اليمن صاروخا على مدرسة بمنطقة تعز، وهو ما أسفر عن مقتل 15 جنديا يمنيا و3 أطفال، بحسب وكالة "رويترز".





ونقلت وكالة "رويترز" عن اثنين من السكان ومصادر عسكرية قولها إن الأطفال كانوا في المنطقة عندما أصاب الصاروخ الحوثي مدرسة غربي محافظة تعز.





وبحسب الوكالة، رفضت ميليشيات الحوثي التعليق على قصف المدرسة في تعز.





وفي وقت سابق، أعلن الجيش اليمني السيطرة على ماقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز، بعد مواجهات مع الحوثيين.



