رونالدو وموراتا يقودان يوفنتوس أمام كالياري في الدوري الإيطالي

أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة كالياري، بعد قليل، على ملعب سردينيا أرينا، ضمن الجولة 27 من الدوري الإيطالي.





ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الكالتشيو، برصيد 52 نقطة، بينما يأتي كالياري بالمركز الـ 17 برصيد 22 نقطة.