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رياضة

رونالدو وموراتا يقودان يوفنتوس أمام كالياري في الدوري الإيطالي

الأحد 14/مارس/2021 - 06:33 م
رونالدو وموراتا
رونالدو وموراتا
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إسراء أشرف
أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة كالياري، بعد قليل، على ملعب سردينيا أرينا، ضمن الجولة 27 من الدوري الإيطالي.  

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث  في جدول ترتيب فرق الكالتشيو، برصيد 52 نقطة، بينما يأتي كالياري بالمركز الـ 17 برصيد 22 نقطة. 

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

"تشيزني - كوادرادو - دي ليخت - كيليني - ساندرو - دانيلو - رابيو - كييزا - كولوسيفسكي - رونالدو - موراتا".

بينما جاء تشكيل كالياري كالتالي:

"كراجنو - سيبتيللي - جودين - روجاني - نانديز - مارين - دونكان - ناينجولان - زابا - جواو بيدرو - جيوفاني سيميوني".
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