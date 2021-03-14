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تعليم

تجارة القاهرة توضح خطة عمل الفصل الدراسي الثاني

الأحد 14/مارس/2021 - 10:37 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
كشف الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة عن العديد من البدائل الخاصة بنظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني ، بالنسبة للطلاب الذين قد يواجهون مشكلات للحضور ، أو الطلاب المرضى .


وأضاف في تصرحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية أعدت خطة للحضور "الأونلاين" وطرح المقررات والبرامج على المنصة الاليكترونية ، وخطة أخرى للحضور بمقر الكلية ، مع وجود خاصية أخرى وهي تسجيل دكتور المادة للمحاضرات التي يقوم بشرحها للطلاب مباشرة في قاعات الحضور وإعادتها "أونلاين" على المنصة .


وأوضح "شحاتة" أن الطلاب المرضى أو أصحاب الأعذار المتخوفين من الحضور في مقر الكلية يمكنهم تلقي نفس المحاضرة "أونلاين" على المنصة الاليكترونية ، لافتا إلى أن هناك فرقا متخصصة تقوم برفع هذه المقررات على المنصات للطلاب ، حيث أنه سيتم البدء في طرح مقررات الفصل الدراسي الثاني مع بداية أول أسبوع منه .


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وأشار إلى أن الطالب أصبح له ثلاثة بدائل ، حيث يكون الطالب متاحا له الحضور بمقر الكلية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المقررة مع تقسيمهم على مجموعات وتكون لكل فرقة أيام مخصصة للحضور ، كما يقوم الطلاب غير القادرين على الحضور بمقر الكلية بسبب أي ظروف طارئة يتم تلقيهم هذه المحاضرات من خلال المنصة بعد تسجيلها وطرحها عليها .


وبالنسبة للطلاب الذين لم يتلقوا المحاضرات على المنصة أو في الكلية ، يتم طرح المقررات له من خلال المعيدين الموجودين بالكلية في نفس الاسبوع ، حيث يتم تجميع هذه المحاضرات أو المقررات وشرحها لهم ، حيث يتم تقديم هذه الخدمة للطالب مجانا .
  

وكان عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أوضح أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة ، لافتا إلى أن الفرق الدراسية التي انتهت من الامتحانات ستبدأ يوم 3 من شهر أبريل القادم ، وهو موعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية ، وباقي الفرق ستبدأ عقب الانتهاء من باقي الامتحانات .
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