محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة عمليات الرصف الجارى تنفيذها بعدد من المناطق بمدينة دمياط، إذ رافقها خلالها حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ،وطارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل..





حيث استهلت "المحافظ" تلك الجولة بتفقد الأعمال الجارية لرفع كفاءة ورصف طريق "غيط النصارى - وصلة دمسيسة- شطا" بطول واحد كيلو متر وبتكلفة قدرها ٣.١٥٠ مليون جنيه ، إذ استمعت "محافظ دمياط" الى شرح تفصيلى عن المشروع الذى يجرى بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ضمن بروتوكول"رصف الطرق المحلية" المبرم بين وزارتى التنمية المحلية و النقل..





وفى هذا الصدد، أكدت" الدكتورة منال عوض" على تنفيذ هذه الأعمال وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة فى هذا الشأن، والتنسيق مع الإدارة المركزية للرى، لتغطية بيارة الرى الواقعة على جانب الطريق..





فيما وقد قامت" محافظ دمياط" بالمرور على مشروع تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه (الترعة الشرقاوية)، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ عمليات الرصف بالأسفلت للمرحلة الأولى من الطريق بطول ٣.٥ كم والتى تأتى ضمن مخطط التطوير و التنسيق الحضارى لتلك المنطقة الحيوية، وخلال الزيارة، وجهت "المحافظ" تعليماتها الى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات بالمنطقة وتوزيع صناديق القمامة بطول الطريق..





وفى ختام الجولة.. تابعت "محافظ دمياط" عمليات رفع كفاءة ورصف امتداد شارع صلاح سالم حتى طريق ٤٤ بطول كيلو و١٠٠ متر، بمايتضمنه من إنشاء أرصفة جانبية و بالوعات صرف مياه الأمطار، حيث أكدت المحافظ على ضرورة الإسراع فى معدلات تنفيذ هذا المشروع والالتزام بخط التنظيم للمنطقة و المعايير الفنية و الهندسية ، وكذا إحاطة الأراضى الفضاء بسور من الجمالون بمعرفة ملاكها وذلك لمنع تراكم القمامة بتلك الأراضى.





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