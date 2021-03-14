لأصحاب الدايت .. طريقة عمل مكرونة بشاميل قليلة الدسم

يعانى اصحاب الريجيم والدايت من الحرمان من الاطعمة الشهية التى يحبون تناولها وفى مقدمتها المكرونة بالبشاميل مما يجعل البعض لايستطيع الاستمرار فى الريجيم طويلا بسبب عدم مقاومة الطعام الشهى.





ونقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالبشاميل قليلة الدسم لمن يتبعون احد انظمة الدايت لانقاص الوزن بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة.





مقادير مكرونة بالبشاميل قليلة الدسم

كيلو مكرونة

كيلو لحمة مفرومة قليلة الدسم

بصلة كبيرة مبشورة

ملعقة زيت عباد الشمس

ملح وفلفل وجوز الطيب

البشاميل اللايت

4 ملعقة دقيق

بيضة

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة بصل بودرة

ملح وفلفل ابيض

5 ملاعق لبن بودرة خالي الدسم

كريم تشيز لايت





- طريقة عمل مكرونة بالبشاميل قليلة الدسم

*ضعى طاسة بها زيت طهى على النار ثم ضعي الزيت ثم ضيفي البصل وشوحيه ثم ضفي اللحمة وعصجيها وتبليها بالملح والفلفل وجوز الطيب





- طريقة عمل البشاميل

* ضعي الزبدة في وعاء على النار ثم ضيفي الدقيق وشوحيه جيدا ثم ضيفي اللبن مع الاستمرار في التقليب و تبليه بالملح والفلفل وبودرة البصل قلبيهم جيدا





* حتى تحصلي على القوام ثم ضيفي الكريم تشيز واللبن البودرة وقلبيهم جيدا و احضري بايركس ثم ضعي به المكرونة ثم ضيفي عليه اللحمة المفرومة وغطيهم بالبشاميل.



