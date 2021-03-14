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فن

رجال الظل .. طرح البرومو الأول لـ الاختيار 2 .. شاهد

الأحد 14/مارس/2021 - 10:12 م
صدى البلد
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أحمد البهى
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الأختيار2 " رجال الظل "، البرومو التشويقى الاول للعمل ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

يذكر أن "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى ، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد ، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، و تم عرض الجزء الاول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبير ، وقام ببطولته كل من أمير كرارة و أحمد العوضى ودينا فؤاد  . 

 وكانت الشرطة المنتجة  لمسلسل  "الاختيار 2" الاستعانة بالفنان محمد منير لتقديم اغنية العمل والتى انتهى بالفعل من تسجيلها و من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل. 

الاغنية التى يقدمها محمد منير من كلمات نصر الدين ناجى وألحان احمد فرحات. 

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت منذ قليل البوسترات الخاصة بالمسلسل ، حيث ظهر كل من بطلى العمل كريم عبد العزيز وأحمد مكى كل منها على بوستر منفرد . 
 

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