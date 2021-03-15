الصحف الإماراتية.. هجوم حوثي جديد على السعودية.. الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية.. أول زعيم يزور بايدن

الصحف الإماراتية:

*هجوم حوثي جديد على الأراضي السعودية

*الحكومة الليبية تؤدي اليمين أمام البرلمان

*أول زعيم يزور بايدن في البيت الأبيض





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، المرسوم رقم (11) لسنة 2021، بشأن إلغاء اللجنة القضائية الخاصة للفصل في الشيكات المُتعلِّقة بالمعاملات العقارية، والمُشكّلة بموجب المرسوم رقم (56) لسنة 2009.





ومن السعودية، دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية.





وفي ليبيا، أفاد مصدر أمني ليبي أمس، بأن طيرانًا مجهولًا شن ضربات جوية استهدفت أماكن متفرقة من مدينة أوباري جنوبي ليبيا، وذلك عشية انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق لأداء حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم، اليمين الدستورية أمامه. ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عبر حسابها على «تويتر» عن المصدر قوله إن الضربات تركزت في حي الشارب وجبل تيندا وضواحي مشروع برجوج، من دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا حتى الآن. ولم يعرف بعد تفاصيل الغارة الجوية أو هوية الطيران الحربي الذي نفذها، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.





وإلى سوريا، وصف البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الحرب الأهلية السورية بأنها أحد أخطر الكوارث الإنسانية في هذا العصر، فيما شدد خبير سوري على أهمية التوافقات الدولية والإقليمية على حل سياسي ينهي الأزمة السورية.





ومن الأردن، أدى نفاد الأكسجين في أحد المستشفيات الحكومية الأردنية، إلى وفاة عدد من الأشخاص المصابين بفيروس «كورونا» في غرف العناية المركزة، الأمر الذي تسبب في غضب شعبي ورسمي، أدى إلى تدخل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، واستقالة وزير الصحة.





ودوليا، أعلنت الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز، التي اعتُقلت واتُهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس، أمس الأحد أن القضاء أمر بوضعها رهن الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أشهر.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، حسمت المحكمة الدستورية في الكويت، الجدل الدائر حول عضوية النائب بدر الداهوم، حيث قضت بإبطال عضويته بمجلس الأمة، وحكمت بإعادة الانتخاب مجددًا في الدائرة الخامسة لاختيار بديل عنه، لشغل هذا المقعد الانتخابي. قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد بن ناجي بإبطال فوز الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في الـخامس من ديسمبر الماضي، وبعدم صحة عضويته في المجلس، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددًا في الدائرة الخامسة، لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول (بدر الداهوم) قد تمت إدانته في تاريخ 8 يونيو 2014 بحكم بات من محكمة التمييز في جريمة المساس بالذات الأميرية، والطعن علنًا في حقوق الأمير وسلطاته، وكل من أُدين بحكم نهائي بالإساءة أو المساس بالأمير، سيتم حرمانه من الانتخاب والترشح في انتخابات مجلس الأمة. وأعلن النائبان فارس العتيبي وسعود بو صليب مقاطعة جلسة قسم الحكومة. ودعا النائب صيفي الصيفي النواب الـ 38 المؤيدين للاستجواب السابق لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى «مقاطعة قسم الحكومة وإسقاطها وإجبارها على الرحيل، ‏وعدم منحها الشرعية الدستورية».





ودوليا، ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية أن من المرجح أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بالرئيس الأمريكي جو بايدن في التاسع من إبريل، ليكون أول زعيم أجنبي يلتقي ببايدن في البيت الأبيض.





فيما اجتاحت عاصفة شتوية عاتية مناطق شاسعة من جبال روكي والسهول العظمى في غرب الولايات المتحدة صباح الأحد مما أجبر السلطات على إلغاء مئات من رحلات الطيران في دنفر وإغلاق طرق سريعة رئيسية.





ومن صحيفة الاتحاد، اكتشف علماء في الصين فيروسًا له تقريبا نفس التركيبة الجينية لفيروس «سارس- كوف- 2» المسبب لـ«كوفيد-19».



