رغم السماح بالغياب.. صور ترصد إقبال الطلاب على الحضور في المدارس لاستكمال الدراسة

شهدت مدارس محافظة القاهرة اليوم إقبالا من الطلاب على الالتزام بالحضور للانتظام في الدراسة وفقا لحداول الحضور الخاصة بكل صف دراسي، على الرغم من تأكيد وزارة التربية والتعليم على إتاحة إمكانية عدم الحضور بالمدارس و الاكتفاء بالتعليم عن بعد بالقنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية .





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بحضور اختياري في جميع المدارس ، بحيث يختار الطالب بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الأول ، وبين التعلم عن بعد دون الحضور للمدرسة.





اقرأ ايضا | برقم الجلوس.. رابط نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه في حالة رغبة ولي الامر في عدم حضور الطالب بالمدرسة ، فلابد من توقيع اقرار رسمي من ولي الامر في الادارة التعليمية بخصوص هذا الامر.



