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برلمان

رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى عودة طابا : خالص التحية لسيادتكم

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:36 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي
بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لعودة طابا
 
وجاء في نص البرقية:   

يسعدني ونحن نحتفي بذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن أن أتقدم إليكم بإسمي واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهاني القلبية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، حيث إن تحرير طابا ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء والجهد والمثابرة، حتى استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصرنا الغالية، بعد جولة عصيبة من المفاوضات ضربت مصر خلالها نموذجًا كان الأول من نوعه في استرداد الأرض دون قطرة دم واحدة، عبر طرق دبلوماسية سلمية خالصة.

وبهذه الذكرى الغالية نقدم خالص التحية لسيادتكم يا فخامة الرئيس ولقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل وللشعب المصري المدافع عن تراب وطنه بكل الوسائل باذلًا كل ما هو غالٍ ونفيس.

حفظ الله مصر ووقى شعبها من كل سوء ..   وحفظكم الله وسدد خطاكم


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