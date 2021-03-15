ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مجلس النواب يحيل مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات للجنة الصناعة

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:34 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد المرشدى، بشأن تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، إلى لجنة الصناعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، حيث من المقرر ان يواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، والذى انتهى من مناقشة عدد من مواده أمس، كما يناقش المجلس مشروع قانون الموارد المائية والرى، وعدد من الإتفاقيات.

وكان مجلس النواب، بدأ، خلال جلسته العامة أمس فى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، بشأن مشروع القانون المعروض، مشيرا إلى أن جاء حاملًا فكرًا جديدًا في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه. 

وأضاف التقرير، أن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجديًا في جميع الأحوال، مما يستلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها. 

واستحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى. وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء. 

كما انتهج المشروع نهجًا جديدًا يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين. 

وأكد تقرير اللجنة،أن هدف المشروع الأساسي تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البرلمان يناقش قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.. أبرز أهدافه: مد يد العون للمشروع المتعثر والسماح للحصول على تمويل لإنهاء عثرته

بقيمة 2 مليار جنيه.. البرلمان يناقش الأحد فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة

حسب قيمة الديون .. اعرف كيفية التصويت على طلب الصلح بقانون الإفلاس

قانون الإفلاس يوضح شروط التصالح بين الدائنين والمدين

مساعدة المشروعات المتعثرة ... تعرف على أهداف مشروع قانون الإفلاس

البرلمان يبدأ مناقشة تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر: انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا مصحوب برياح

دعاء ركوب سيارة جديدة

أم تضطر لتوديع عائلتها عبر مكالمة فيديو قبل وفاتها بـ كورونا.. تفاصيل مؤثرة

حكم أخذ البنت من مال أبيها دون علمه لشراء ما تحتاجه

شاهد.. كنزي عمرو دياب تحتفل مع والدتها بعيد الأم

تحد سافر للمجتمع الدولي.. الإمارات تدين هجوم ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إف 150 الكهربائية لأول مرة.. صور

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور