تأكيدًا لـ صدى البلد.. صناع مسلسل "حرب أهلية" يوضحون سبب استبعاد سارة التونسي

كشف المنتج جمال العدل أسباب استبعاد الفنانة سارة التونسي من مسلسل حرب أهلية الذي تلعب بطولته النجمة يسرا والنجم باسل خياط ، ويخوضان به السباق الرمضاني المقبل.





وقال العدل في تصريحات صحفية له اليوم أن سبب استبعاد التونسي هو افتعالها لبعض المشاكل ، والتي كانت ستؤثر بالسلب على أجواء العمل بالمسلسل ، بالإضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها، رغم انها وعدت بأنها ستأتي به ولكن لم يحدث ذلك، مؤكدا أن "النقابة بعتت لنا وقالت إنها مينفعش تشتغل لأن دورها كبير بالمسلسل، فاضطرينا لتغييرها ، لذلك قامت الشركة باستبعادها، واختارت الفنانة اروي جودة لأداء الدور والشخصية ، وهو دور ذو مساحة و مؤثر وفعال في سياق الأحداث ".





كان موقع صدى البلد انفرد بخير استبعاد سارة التونسي من العمل بعدما أكدت مصادر خاصة افتعال الممثلة الشابة أكثر من أزمة، وتعاملها بشكل لا يليق مع النجمة يسرا.



