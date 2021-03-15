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منوعات

المعازيم أون لاين.. عريس وعروس يقيمان حفل زفافهما بهاتف محمول.. شاهد

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:09 م
صدى البلد
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مريم صليب
اضطر عريس بالغ من العمر 37 عاما، إقامة حفل زفافه عبر الإنترنت بسبب تأجيله لأكثر من 9 مرات بسبب جائحة كورونا و قرارات الحكومة بالإغلاق والعزل المنزلي. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطبيبين إدوارد البالغ من العمر 37 عاما، وزوي البالغة من العمر 35 عاما، قررا في النهاية ألا يقيما حفل زفاف لهم و يختاروا طريقة جديدة بحيث يكون أصدقائهم وأقاربهم معهم ليشاركوهم اللحظة السعيدة. 

قامت زوي طيلة الفترة الماضية بالغستفسار عن فنادق تقيم حفلات الزفاف في بريطانيا، إلا انها فشلت في الحصول على تصريح يمكنهم من إقامة حفل زفافهما. 

قرر الزوجان إقامة زفافهما عبر الإنترنت من خلال تطبيق "زووم"، 
وأصبحت دعاوي حضور حفل الزفاف إلكترونية لقبول أصدقائهم في مكالمة جماعية عبر التطبيق. 

جدير بالذكر أن رواد التواصل الإجتماعي تفاعلوا بشكل إيجابي للغاية مع العريس والعروس، اللذان فكرا خارج الصندوق واحتفلوا مع أصدقائهم وأقاربهم دون الإضرار بأحد. 
المعازيم أون لاين.. عريس وعروس يقيمان حفل زفافهما بهاتف محمول.. شاهد
المعازيم أون لاين.. عريس وعروس يقيمان حفل زفافهما بهاتف محمول.. شاهد
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