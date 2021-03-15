أبو العينين يشيد باتفاق مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ويطالب الحكومة بمتابعة التنفيذ مستقبلا

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، باتفاقية النقل الحضري للبنية التحتية بمصر ، مشيرا إلى أن الفائدة ثابتة والسعر متميز.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 وفي القاهرة بتاريخ 13/12/2020.





وأعلن أبو العينين، موافقته على الاتفاق، مؤكدا أنه يحفظ حقوقنا و حقوق الآخرين بطريقة فعالة.



