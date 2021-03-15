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خبير: مصر فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:04 م
البترول
البترول
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البهي عمرو
قال الدكتور رمضان أبو العلا خبير البترول الدولي، إن مصر بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز فى 2018، أصبحت الأن فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية بحلول 2023.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة " دى إم سي" أن قطاع البترول شهد طفرة غير مسبوقة خلال الـ 7 سنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن الأمور قبل 7 سنوات كانت غير واضحة، والوزارة لم يكون لها استراتيجية واضحة، وأنه فى عام 2010 كان الاحتياطي النقدى 36 مليار دولار و انخفض لـ 14 مليار فى 2013.

وأشار إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القطاع حتى لا ينتهى الاحتياطي النقدي لمصر.

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