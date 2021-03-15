آخر أفلام رجاء الجداوي.. تفاصيل عرض "أعز الولد" للمرة الأولى على شاهد

تقدم منصة "شاهد VIP" بمناسبة عيد الأم فيلم "أعز الولد" ضمن عروض شاهد ما قبل السينما الذي يُعرض للمرة الأولى على الشاشات والمنصات. الفيلم من بطولة ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري.





العمل يشارك به عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم: الراحلة رجاء الجداوي، منى زكي، عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد شاهين، أروى جودة ريهام عبد الغفور والمخرج عمرو سلامة، وهو من إخراج سارة نوح.









وتدور أحداث الفيلم حول عصابة تختطف أحفاد بطلات العمل وتطلب فدية من الجدات اللواتي تواجهن أصلًا العديد من المشكلات مع أحفادهن المخطوفين.





من جانبها، تؤكد النجمة ميرفت أمين أن دورها في آخر أفلامها "أعز الولد" أعجبها جدًا، سيما أن القصة والتوليفة جديدتيْن، الأمر الذي دفعها لقبول الدور. كما توضح ميرفت أمين أن المميز في الشخصية التي تقدّمها أنها تشهد تحوّلًا تدريجيًا على مدار الأحداث.









من جانبها تقول المخرجة سارة نوح: "ما يميز "أعز الولد" أنه فيلم عائلي بامتياز يمكن للوالدين مشاهدته بصحبة الأبناء والجدات والأجداد." وتضيف نوح: "يتطرف الفيلم إلى علاقة الجدات بالأحفاد.. تلك العلاقة التي تتسم بالعاطفة على حساب المنطق أحيانًا."





ويُعرض فيلم "أعز الولد"، للمرة الأولى على الشاشات والمنصات، عبر "شاهد VIP" اعتبارًا من 19 مارس الحالي.