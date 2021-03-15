تعد شوربة الخضار من أكثر الأكلات التى ينصح بها الأطباء دائما للوقاية من الأمراض وعلاجها فهى عالية القيمة الغذائية والصحية لذا نقدم لكم طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور بـ 3 وصفات مختلفة لمجموعة من أشهر الطهاة فى مصر.





- طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير شوربة خضار بلسان العصفور

لسان عصفور

كوسة

بسلة

بصل

مرقة

سمنة

ملح فلفل أسود





طريقة تحضير شوربة خضار بلسان العصفور

* يحمر لسان العصفور في السمنة و يشوح الخضار مع البصل في السمنة على النار





* يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة، يضاف لسان العصفور والمرقة، يترك الخليط حتى تمام النضج





- الوصفة الثانية

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور للشيف شربيني

مقادير شوربة خضار بلسان العصفور

لسان عصفور

بصل

ثوم

ملح

فلفل

مرقة

جزر كوسة

ورق لورا حبهان

صدور دجاج

زعتر

كرات جنزبيل

بطاطس كرفس بسلة زبدة





طريقة تحضير شوربة خضار بلسان العصفور

* قومى بتحمير لسان العصفور فى طاسة و فرمى البصل والكرات و الكرفس و يشوحوا مع الزبدة

* ارفعى الدجاج مع الحبهان و اللورا و الزعتر و الخضروات فى المرقة ليسلق جيدا ضيفى لسان العصفور و البسلة و اتركي الخليط ليغلى لمدة 7 الى 10 دقائق ثم تقدم





الوصفة الثالثة

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

مقادير شوربة خضار بلسان العصفور

لسان عصفور

خضار مشكل مسلوق

مرقة دجاج

فلفل حار

سمنه

ملح فلفل أسود

بصل اخضر شرائح

عصير طماطم

طريقة تحضير شوربة خضار بلسان العصفور

* شوحى لسان العصفور فى السمنة على النار و أضيفى الخضار والفلفل الحار وعصير الطماطم والملح والفلفل الأسود و أضيفى المرق وإتركى الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه



