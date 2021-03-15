محافظ البحيرة يشهد منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا ..شاهد

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية دور المراة فى تنمية مصر الشاملة والإيمان الكامل بدورها الرائد فى كل موقع تتقلده أو منصب تشغله، بالإضافة إلى إهتمام الدولة الداعم للمراة المصرية والعمل على تمكينها إقتصاديًا وإحداث نقلة نوعية فى التصنيف الخاص بها على المستوى العالمي، تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، بوصف المرأة شريكًا أساسيًا فى الجهود التنموية للدولة، وترجمة هذا الطموح إلى واقع ملموس وحقيقة نشهدها ونفخر بها.





أشار محافظ البحيرة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلق عام ٢٠١٧ عام المرأة المصرية لتتقلد المرأة الوظائف والمناصب القيادية الهامة، فضلًا عن تعزيز التواجد فى المواقع التنفيذية وتقلدها وزارات لا ينهض على مهامها إلا سيدات مشهود لهن بالكفاءة والإخلاص المثالي فتمثيل المرأة فى مجلس الوزراء تجاوز ٢٥ بالمائة، هذا فضلًا عن إرتفاع نسبة تمثيلها فى البرلمان بغرفتيه إلى ٢٧ بالمائة، بالإضافة إلى منحها العديد من المناصب القيادية، كمحافظين ونائبات الوزراء ونائبات المحافظين .





جاء ذلك خلال منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا واحتفالية تكريم العضوات الجدد بمحافظة البحيرة والذى عُقد بدمنهور بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة السابق، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، الدكتورة دينا عبد الفتاح مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين، المهندس حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعضوات الملتقى ورموز من سيدات البحيرة،مشيدا بتواجد المنتدى والحضور على أرض البحيرة لتكريم عددًا من النماذج المشرفة فى مجالات الإقتصاد والطب والمواقع التنفيذية والتعليمية والمهنية والتنمية المجتمعية.





وأشار محافظ البحيرة إلى أن أول من تقلد منصب محافظ من السيدات كان بمحافظة البحيرة وهى السيدة الفاضلة المهندسة نادية عبده - محافظ البحيرة السابق مرحبا بها فى بيتها محافظة البحيرة .







وأشار المحافظ إلى تصريحات السيدة قرينة السيد رئيس الجمهورية فى كلمتها خلال مشاركتها بالجلسة الإفتتاحية لإحتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإطلاق عام المراة ٢٠٢١ تحت شعار "المراة والمستقبل" وتأكيدها على دور مصر فى تمكين المرأة وتحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال دعمها وتمكينها والمساوة بين الجنسين .





وأضاف المحافظ أن اهتمام الرئيس السيسى والسيدة قرينته، وتقديرهما للمرأة هو إعتراف وتقدير لجميع أدوارها ووعيها وهمتها فى تحصين أبنائها وأخواتها من دعوات التطرف والسلبية وبث قيم المشاركة المجتمعية وحماية الوطن وشبابه من الإنجراف إلى دعوات الفوضى والإرهاب واليأس لتكون المرأة بأدوارها المختلفة شريكة فى التنمية مؤيدةً للإستقرار وحاضرةً فى كل وقت.





كما قدمت دينا عبد الفتاح مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين، الشكر للواء المحافظ لدعم الدائم لدور المرأة .



أشارت إلى أن المنتدى يعقد خارج القاهره لاول مرة، كما قدمت الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ود. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ود نهال بلبع نائب المحافظ واعضاء المنتدى لتكن سيدات البحيرة رائدات لباقى المحافظات لمنتدى الخمسين .





وأضافت أن لدينا ٣ مبادرات وهم ( سيدات يقدن المستقبل ) وجارى التجهيز مع هيئة الرقابة المالية لوضع عضوات سيدات بمجالس الإدارات الشركات المالية بتمثيل يصل الى ٢٥ % وكذا جارى عمل برنامج مكثف لإعداد السيدات لتتقلد مثل تلك المهام حيث تم تخريج ٤٤ سيدة، كما تم عمل مبادرة انت قوية لتكون المرأة التكنوقراط قوية فى كل المجالات، وإعداد ميثاق الاخلاق لمناهضة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة فى بيئة العمل وإلزام كل الشركات ان يكون ضمن مصوغات التعيين، والبحيرة من اولى المحافظات التى توقع على الميثاق، كما يتم كل عام اضافة ٥٠ سيدة جديدة للمنتدى لانتاج شرائح مختلفة فى جميع التخصصات واتاحة الفرصة للاختيار وسيتم التوسع لاختيار ٥٠ سيدة بكل محافظة لنشر المزيد من النشاط والدور الفاعل للمنتدى.







كما استعرضت نائب المحافظ، فيلما تسجيليا حول إنجازات المرأة بمحافظة البحيرة والخاصة بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا فى مختلف المجالات والقطاعات وكذا عرض لنماذج مضيئة للمرأة المصرية والتنفيذية بالمحافظة.





قام محافظ البحيرة و رئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بتوقيع الميثاق الاخلاقى لمناهضة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في بيئة العمل، والذى يهدف الى منع التحرش والعنف والمضايقات فى بيئة العمل وإتاحة ارشادات عملية حول تنفيذ التدابير الخاصة بمنع التحرش بما فى ذلك التحرش الجنسي والعنف والتمييز فى مواقع العمل.





كما قام المحافظ بتقديم درع المحافظة للاستاذة دينا عبد الفتاح وم نادية عبده تقديرا لهما، عقد لقاء ومناقشة مفتوحة حول تمكين المرأة التكنوقراط بمحافظة البحيرة، ةعرض فيديو حول تجارب وخبرات السيدات المكرمات والعضوات الجدد بمنتدى الخمسين من محافظة البحيرة وتكريمهن وهن:-

- الدكتورة بسمة عبد الحميد سيد أحمد بكور مدير إدارة تنظيم الأسرة بمحافظ البحيرة

- الدكتورة هناء عطية عبد السلام عطوة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة

- الدكتورة إيناس محمد إبراهيم حسن عميد كلية التمريض

- المهندسة سلوى ذكي رئيس مرکز و مدينة المحمودية

- ياسمين الشباسی مدير مركز الإبداع الفني بدمنهور

- الدكتورة اسماء ماضي جمعة ماضی اخصائي باطنه عامة بمستشفي دمنهور التعليمي

- الدكتورة أندريا أنور أيوب مدرس علم نفس "قسم العلوم النفسية كلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور

- كارين بولس المدير التنفيذي لشركة فارم فريش

- عزة محمد عبده ابراهیم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات هاديكو للاطارات والاستيراد والتصدير

- الدكتورة سناء السيد يوسف الشوبكي مدرس لغة انجليزية بكلية التجارة جامعة دمنهور.





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