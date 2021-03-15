أمريكا تزف بشرى بشأن لقاحات كورونا إلى باقي دول العالم

أكد أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستوفر لقاحات فيروس كورونا للدول الأخرى فقط عندما تقوم بتطعيم شعبها.





وقال فوتشي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: مسؤوليتنا هي تلقيح شعبنا أولا قبل أن نبدأ في إعطاء الجرعات للدول الأخرى.





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وأعرب كبير الأطباء الأمريكان عن ثقته الكبيرة في أن الولايات المتحدة ستمتلك فائضا من اللقاحات وستوفره لدول أخرى.





وأضاف "لكن هذا لن يحدث حتى يتم تطعيم شعبنا بالفعل".





وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تقوم إدارته بإدارة 100 مليون جرعة لقاح خلال أول 100 يوم له في منصبه.





وخلال أول خطاب له في وقت الذروة، قال بايدن إن الولايات المتحدة في طريقها للوصول إلى هذه العلامة في يومه الستين في المنصب.