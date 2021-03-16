تحت عنوان "الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول" .. مؤتمر بجامعة عين شمس





تنظم جامعة عين شمس، المؤتمر العلمي التاسع للجامعة، والذي يحمل عنوان "الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول" وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وذلك فى الفترة من السادس وحتي الثامن من أبريل المقبل.





يشارك بالمؤتمر عدد من الجامعات المصرية والعالمية من الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، بريطانيا، سنغافورة والمملكة العربية السعودية الي جانب شركاء جامعة عين شمس فى مختلف المجالات.





حيث يبحث المؤتمر عدة محاور اساسبة هي:-





قطاع الابتكارات: iHUB





قطاع الطلاب:

حيث يعقد جلستين للمحاكاة:

الاولي لطلاب القطاع الطبي وهي جلسة محاكاة لمنظمة الصحة العالمية الثانية لطلاب كليات قطاع العلوم الانسانية وتهدف لبيان الدور الذى يمكن أن تضطلع به كل كلية فى تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الرابع.





قطاع الدراسات العليا ويضم :-





- قطاع العلوم الأساسية:

- الحوكمة الرقمية الطريق لتحقيق أفضل استفادة من النقل الرقمي.

- البعد البيئي والتغيرات المناخية.

- مستقبل الثروة المعدنية في مصر.

- الكشف السريع عن التلوث البيئي باستخدام اطياف الليزر.

- هندسة الأسمنت من المختبر إلى الإنتاج التجاري.

- التغيرات المناخية الدولية وآثارها على الزراعة المصرية.

- الجديد بشأن لقاحات كوفيد 19 والدروس المستفادة.

- دور هيئة سلامة الأغذية، سواء على الصادرات أو الواردات من وإلي مصر.

- التطورات الهامة في التنوع البيولوجي العالمي.

- تقنية النانو في طب القلب.





القطاع الطبي ، التطعيم والقيمة والتمويل والآثار بالنسبة لمصر ، الشراكات الدولية ، مستقبل نماذج الرعاية الصحية ، الرعاية الصحية المجتمعية التوعية بجامعة عين شمس ، التفكير القطبي في التعليم الطبي ، مدخل إلى المعلوماتية الحيوية ، الطب الدقيق ، حيث ان شهادة حضور المؤتمر بمثابة دورة تدريبية من دورات الترقية .





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كما استقبلت الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عبن سني وفد لجنة أعمال مراكز الأختبارات الألكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات.





حيث قام الوفد في جولة تفقدية بزيارة قاعات الأمتحانات بالكلية ، و التى تم تجهيزها بالكامل على مستوى عالى من التقنية لعمل جميع أنواع الامتحانات الإلكترونية .





وقد رافق اللجنة خلال الجولة الدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية و الدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الأستشارات بكلية الهندسة وأ.د.حازم الدالي الاستشارى المسئول عن المشروع.





تضمنت الجولة تفقد ٤ قاعات بسعة إجمالية ٨٣٠ طالبا وطالبة، تم تجهيزها طبقا للمواصفات الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،في ٣ أشهر فقط ، لأداء الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب مستوي الجامعات المصرية ، حيث تتولي وزارة التعليم العالي توريد أجهزة حاسب آلي لكي يتمكن الطالب من تأدية الامتحان الكترونيًا، بالإضافة إلى تجهيز القاعات لتكون مؤمنة ضد الحريق، وبها كاميرات للمراقبة وأنظمة صوت.