بأسهل الطرق.. كيفية تحميل لعبة Minecraft على هاتفك الأندرويد

تعد لعبة ماين كرافت Minecraft من أكثر الألعاب شهرة وكذلك استخداما من قبل اللاعبين، وتم إصدارها فى مايو 2009 لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، ثم تم إصدارها على هواتف أندرويد وآيفون فى ديسمبر 2016.





وبحسب موقع Sportskeeda فإن هناك عددا كبيرا من المستخدمين تواجههم بعض الصعوبات عند تحميل لعبة Minecraft ماين كرافت على هواتفهم خاصة مستخدمى هواتف أندرويد وفيما يلى أبرز الطرق التى من خلالها يمكن تحميل لعبة ماين كرافت :





الطريقة الأولى :

يمكن للاعبين الحصول مباشرة على Minecraft Pocket Edition من متجر الألعاب Google Play من خلال :





افتح متجر Google Play على جهاز Android وابحث عن Minecraft Pocket Edition باستخدام شريط البحث.





ستظهر عدة نتائج على الشاشة، انقر فوق الخيار الأكثر صلة. يمكنك أيضًا النقر لزيارة صفحة متجر Google Play للعبة لمعرفة تفاصيل أكثر





اضغط على زر الشراء ، بعد إجراء الدفع بنجاح ، انقر فوق الزر تثبيت.





وفقا للموقع فإنه يفضل تحميل اللعبة من مصادر رسمية، حيث يشكل تنزيل الملفات من مواقع جهات خارجية غير معروفة خطرًا على الهواتف حيث قد تحتوي الملفات على فيروسات وبرامج ضارة.





كما أنه هناك أيضًا إصدار تجريبي من اللعبة متاح على متجر Google Play، ويمكن للاعبين تجربته قبل شراء إصدار Pocket Edition.





الطريقة الثانية :

ادخل على الموقع الرسمى للعبة ماين كرافت





قم بفتح ملف اللعبة وإنشاء حساب خاص على الموقع الرسمى للعبة



