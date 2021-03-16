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رياضة

برشلونة يكتسح هويسكا برباعية في الدوري الإسباني

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:00 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز برشلونة على نظيره هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 لبطولة الدوري الإسباني.


افتتح ليونيل ميسي التسجيل لـ برشلونة بهدف أول في الدقيقة 13 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.


وفي الدقيقة 35، سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني لبرشلونة، قبل أن يسجل  مير الهدف الوحيد لهويسكا من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.


وفي الشوط الثاني، أضاف أوسكار مينجويزا الهدف الثالث لـ برشلونة في الدقيقة 53، قبل أن يعود ميسي ليختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90.


وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 59 في المركز الثاني، وتوقف رصيد هويسكا عند 20 نقطة في المركز العشرين والأخير.


وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:


في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن


خط الدفاع:سيرجينو ديست - كليمونت لينجليه - أوسكار مينجويزا - جوردي ألبا


خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتيس - فرانكي دي يونج - بيدري


خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان
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