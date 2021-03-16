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أخبار العالم

البرازيل تطلب 138 مليون جرعة من لقاحي "فايزر-بيونتك" و"جونسون آند جونسون"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:45 ص
البرازيل
البرازيل
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أ ش أ
أعلن وزير الصحة البرازيلي، إدواردو بازويلو، أن بلاده طلبت الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" و38 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون.

وأوضح بازويلو، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن البرازيل تخطط لتلقي جميع السكان اللقاح بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت "سي إن إن" إنه بموجب العقد الموقع مع "فايزر"؛ فإنه سيتم تسليم مليون جرعة في أبريل، و2.5 مليون أخرى في مايو، و10 ملايين في يونيو، و10 ملايين في يوليو، و30 مليونا في أغسطس، و 45.5 مليون في سبتمبر المقبل.

وينص العقد البرازيلي الموقع مع "جونسون آند جونسون" على تسلم 16.9 مليون جرعة في أغسطس، و21.1 مليون جرعة أخرى في نوفمبر المقبل.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في البرازيل يبلغ حوالي 11.5 مليون شخص.
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