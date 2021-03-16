التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة مسيرة باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط السعودية.





وقال التحالف العربي لدعم الشرعية إنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.





وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن تدمير مخبأ محصن للصواريخ البالستية ومنصات الإطلاق في محافظة صعدة.





وقال التحالف إنه يتخذ لإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".





وأكد التحالف بقيادة السعودية أن العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



