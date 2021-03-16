بعد 42 سنة على الواقعة.. مقتدى الصدر يشعل العراق بـ تغريدة من "أنا وليلي" وكاظم الساهر يعود تريند .. ما القصة

تصدر "هاشتاج" باسم الفنان العراقي الشهير، كاظم الساهر، منصة تويتر في العراق، بعد تداول مغردين عراقيين تدوينة لرئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، زعموا أنها تقتبس أبياتًا لقصيدة أنا وليلي التي غناها الساهر.

واستهل الصدر تدوينته التي نشرها أمس بكلمة "وا حسرتاه"، وهي الكلمة ذاتها التي وردت في قصيدة "أنا وليلى" الشهيرة للعراقي كاظم الساهر.





وزادت عبارة "استحكم الفساد في بلدي ودمروا كل أشيائي الحبيباتِ"، من إصرار المغردين العراقيين على اقتباس الصدر لبيت من القصيدة التي غناها الساهر، والتي يقول فيها " نفيت واستوطن الأغراب في بلدي ودمروا كل أشيائي الحبيباتِ".





وبحسب وسائل إعلام عراقية فان المغردون استخدموا في تغريداتهم كلمات مثل، "السيد طلع من فانزات كاظم الساهر"، أو ما يشير إلى أن الصدر كان يستمع للساهر أثناء كتابته للتغريدة.





يذكر أن رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، تحدث خلال مقابلات أجريت معه عن محاولاتٍ له في كتابة الخواطر الشعرية، وقرأ أبياتًا قال أنها من تأليفه.





قصيدة أنا وليلى تعود للشاعر حسن مرواني ولها أكثر من قصة شهيرة متداولة بين محبي الأغنية منها أن "القصة لم تكن من خيال الكاتب الذي ظلَّ الفنان العراقي يبحث عنه طيلة 8 أعوام، فلقد كتبها صاحبها حسن المرواني لمحبوبته، التي درست معه في الجامعة، ولكن كيف وصلت لأن يغنيها كاظم الساهر؟





بدأت القصة حين وقع حسن المرواني وهو شاب عراقي من منطقة الزعفرانية في حب صديقته في الجامعة، قرَّر أن يصارحها بحبه، لكنها صدَّته، لم ييأس المرواني وعاد يُفصح لها عن حبه بعد عامين، وأتمت خطبتها على شاب آخر كان زميلًا لها في الجامعة أيضًا.





عبَّر المرواني عن حبه لليلى بقصائد عدة، وكانت هذه أشهرها، صعد المرواني على مسرح قاعة الحصري بكلية الآداب، وقال "يا ليلى كثيرًا ما يسألونني ما دامت قد رفضتك لماذا لا تبحث عن واحدة أخرى؟ أتدرين ما كنت أقول لهم؟ لا بأس أن أُشنق مرتين، لا بأس أن أموت مرتين، ولكني وبكل ما يجيده الأطفال من إصرار أرفض أن أحب مرتين" وانطلق في قصيدته التي قالها في حضورها.





في بداية الثمانينات كان الجميع قد نسي قصة المرواني وليلى، إلا أحد أصدقائه كان يذكر القصيدة في جلساته على سبيل استحضار أيام الزمن الجميل، وما كان منه إلا أن نشرها في صفحة المساهمات الشعرية في جريدة شبابية، دون أن تحمل القصيدة اسم كاتبها.





بينما كان يطالع كاظم الساهر المجلة، وقعت عيناه على القصيدة، ليُقرر أن يبحث عن صاحبها من شدة ما أعجب بها، لتستمرّ رحلة البحث ما يقارب الـ8 أعوام.



