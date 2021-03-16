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أخبار العالم

تونس.. المشيشي يهاتف رئيس الوزراء الإيطالي الجديد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:51 ص
المشيشي يهاتف رئيس
المشيشي يهاتف رئيس الوزراء الإيطالي الجديد
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قسم الخارجي

أجرى رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، مساء أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء الايطالي، ماريو دراجي، لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيا له النجاح في مهامه.

ووفقا لوسائل الإعلام التونسية، أعرب المشيشي بهذه المناسبة عن عميق ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا في كل المجالات، خاصة وان ايطاليا هي أول مستثمر في المجال الطاقي.

ومن جانبه، جدد رئيس مجلس الوزراء الايطالي ماريو دراجي دعم بلاده لتونس في كل المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي عبر مزيد دعم الاستثمارات الايطالية في تونس وخاصة في مجال الطاقة.

كما أعرب دراجي عن حرص بلاده على عقد اللجنة العليا المشتركة التونسية الايطالية في روما في أقرب الآجال، لتكون بالتوازي مع تنظيم ملتقى اقتصادي يجمع رجال الأعمال التونسيين والايطاليين.

وتطرق الجانبان الى ضرورة تنسيق التعاون بين البلدين في القضايا الاقليمية وخاصة المسألة الليبية عبر دعم الاستقرار السياسي في ليبيا وانجاح عملية الاعمار في هذا البلد، بحسب ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة.
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