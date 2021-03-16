رئيس جامعة الأزهر يعقد اجتماعًا للوقوف على خطوات التحول الرقمي

عقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اجتماعًا موسعًا للوقوف على تقييم الخطوات التي تمت في سبيل التحول الرقمي تنفذا لإطار المخطط الإستراتيجي للدولة ورؤية مصر 2030م، والبدء في تطبيق وتعميم منظومة التحول الرقمي على جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.





حضر الاجتماع كلا من: الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين: مجدي عبد العزيز، وسعاد بكر، ومديري العموم.



ووجه رئيس الجامعة الشكر للكليات التي انتهت من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة كورونا، وطالب رئيس الجامعة خلال الاجتماع بالإخلاص في العمل، مؤكدًا أن العملية التعليمية عبارة عن أستاذ ومقرر دراسي، وطالب، وموظف، وعامل، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة التعليمية لا غنى لأحد فيها عن الآخر، فالجميع شركاء في إنجاح العملية التعليمية.