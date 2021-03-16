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فن

بفستان أسود.. مي عمر في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:41 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها من خلال حسابها اشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 
وظهرت مي عمر في الصورة وهي بفستان اسود وشعرها المنسدل علي الاكتاف ومكياج ناعم لبرز ملامحه الجميلة . 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر، مسلسل "لؤلؤ"، ويشارك في بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.



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